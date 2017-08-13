"Амкар" ушел от поражения в матче с "Краснодаром", забив впервые в сезоне

В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" и "Амкар" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 1:1. Счет встречи был открыт на 25-й минуте, в составе "быков" отличился полузащитник Виктор Классон.
После перерыва пермяки сумели отыграть один мяч усилиями хавбека Михаила Гащенкова, который сменил на поле Павла Комолова. Отметим, что на 76-й минуте Гащенков забил первый гол "Амкара" в этом сезоне.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
"Краснодар" - "Амкар" - 1:1 (1:0)
Голы: Классон, 25 (1:0). Гащенков, 76 (1:1).
"Краснодар": Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Ристич, Газинский, Каборе (Шишкин, 61), Перейра, Жоаузинью (Вандерсон Масиэл, 78), Игнатьев (Мамаев, 46), Классон.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Сиваков, Идову, Занев, Конде, Рязанцев (Гащенков, 46), Комолов (Костюков, 46), Баланович, Бодул.
Предупреждения: Костюков, 83. Нигматуллин, 90+2.
Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Кудрявцев, Лебедев (все Санкт-Петербург).
13 августа. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Долго наблюдал за идиотами на эт
Нормуль, иг группы ЛЕ выйдут, должны, но это потолок
23:50 13 августа
xueks
ну что галицкий все нормас? первый гол амкара да еще на выезде?
22:55 13 августа
disss
Только что по "МАТЧу" в передаче " После футбола" с Черданцевым показали тренера "Краснодара" Шалимова. Впечатление такое. Бомжара какой-то! Взяли "бухарика" из-под пивной и назначили тренером футбольной команды! Если этот чувак ленится бриться каждый день, а это то, что должен делать мужчина каждое утро! Он даже ленился ..мм.. заниматься любовью с какой-то Оксаной Робски, помнится.. Но, ...если мужчина ленится бриться каждый день, то и футболом заниматься его достанет очень быстро! Предыдущий матч спасли выпускники академии футбола Галицкого. Значит, это не заслуга Шалимова!
22:46 13 августа
Странно все это
Хорошая игра Краснодара. Главное, побольше легионеров выставлять и возрастных, типа Шишкина. А то молодежь совсем оборзела, забивают на последних минутах. Пусть знают свое место на скамейке
22:10 13 августа
МачоМэн
цверну звезду я даже смотреть не буду. как забивать голы если шалимов играет без нападающих. гений ёпта
22:04 13 августа
xkain
Сергей Николаевич верни Кононова или Тихонова хотя бы. Мысли в игре ни какой. На установке походу звучит что то типа - ну вы это сами все знаете, что я вам еще объяснять буду.
22:02 13 августа
армин
когда галицкий этого м.....ка выгонит!
21:56 13 августа
redgy
Шалимов гений просто! проходной двор в обороне краснодара, амкар должен был побеждать
21:56 13 августа
vialiy
Стадо баранов, а не быков...
21:55 13 августа