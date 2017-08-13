"Амкар" ушел от поражения в матче с "Краснодаром", забив впервые в сезоне

В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" и "Амкар" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 1:1. Счет встречи был открыт на 25-й минуте, в составе "быков" отличился полузащитник Виктор Классон.

После перерыва пермяки сумели отыграть один мяч усилиями хавбека Михаила Гащенкова, который сменил на поле Павла Комолова. Отметим, что на 76-й минуте Гащенков забил первый гол "Амкара" в этом сезоне.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Краснодар" - "Амкар" - 1:1 (1:0)

Голы: Классон, 25 (1:0). Гащенков, 76 (1:1).

"Краснодар": Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Ристич, Газинский, Каборе (Шишкин, 61), Перейра, Жоаузинью (Вандерсон Масиэл, 78), Игнатьев (Мамаев, 46), Классон.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Сиваков, Идову, Занев, Конде, Рязанцев (Гащенков, 46), Комолов (Костюков, 46), Баланович, Бодул.

Предупреждения: Костюков, 83. Нигматуллин, 90+2.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Кудрявцев, Лебедев (все Санкт-Петербург).

13 августа. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"