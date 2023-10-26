Алип: «Вагнер Лав усилил бы любой клуб в РПЛ»

Экс-защитник «Кайрата» Нуралы Алип поделился мнением о возможном возвращении 39-летнего форварда Вагнера Лав в чемпионат России.

«У него огромный опыт, плюс он большой профессионал. По-особенному восстанавливается, у него своя диета. Не ест ничего лишнего, все рассчитано по калориям. Вагнер усилил бы любой клуб в РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Алипа.

Вагнер Лав с 2004 по 2013 год выступал за ЦСКА. На его счету 259 матчей, 124 гола и 53 голевые передачи.