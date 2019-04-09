Аленичеву не удалось оспорить в суде штраф и лишение водительских прав

Ленинский районный суд Красноярска 8 апреля рассмотрел дело главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева. Как сообщает Sibnovosti, специалист пытался оспорить назначенный ему штраф и вернуть водительские права, однако судья не приняла доводы истца и оставила решение без изменений. Суд признал Аленичева виновным в совершении административного нарушения, предусмотренного ст. 12.26 ч.1 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Напомним, Аленичев был остановлен красноярскими полицейскими в ночь с 17 на 18 ноября 2019 года. Тренер "Енисея" был за рулем клубного автомобиля с признаками опьянения и отказался проходить медицинское освидетельствование, из-за чего на него был составлен административный протокол. Мировой суд оштрафовал тренера на 30 тысяч рублей и лишил прав на полгода.