Аленичев утверждает, что "Енисей" не покупал игроков даже за 30-50 тысяч евро

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о ситуации в клубе. По итогам прошлого чемпионата команда вылетела из премьер-лиги, и специалист покинул свой пост.
Прекрасно помню высказывание Рубцова в марте на встрече с болельщиками перед просмотром гостевого матча с "Арсеналом" в одном из красноярских кинотеатров: "Все требования Аленичева по селекции удовлетворены".
– Это вранье! Полное! Планировал приобрести двоих-троих людей, но мне сказали, что нет денег, хотя суммы фигурировали совсем небольшие.
– Какие?
– 30-50 тысяч евро за одного.
– Вы серьезно?! Цена вопроса настолько невелика?
– Да. Хотел, чтобы пришли двое ребят из польской лиги. Думаете, там миллионы были? (Вячеслав Короткин)
Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-alenichev-s-rukovodstvom-eniseya-tri-mesyaca-dazhe-ne-zdorovalsya-1558515/