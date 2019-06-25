Аленичев утверждает, что "Енисей" не покупал игроков даже за 30-50 тысяч евро

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о ситуации в клубе. По итогам прошлого чемпионата команда вылетела из премьер-лиги, и специалист покинул свой пост.

Прекрасно помню высказывание Рубцова в марте на встрече с болельщиками перед просмотром гостевого матча с "Арсеналом" в одном из красноярских кинотеатров: "Все требования Аленичева по селекции удовлетворены".

– Это вранье! Полное! Планировал приобрести двоих-троих людей, но мне сказали, что нет денег, хотя суммы фигурировали совсем небольшие.

– Какие?

– 30-50 тысяч евро за одного.

– Вы серьезно?! Цена вопроса настолько невелика?

– Да. Хотел, чтобы пришли двое ребят из польской лиги. Думаете, там миллионы были? (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.