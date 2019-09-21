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Алексей Сутормин: «Давно хотел забить гол, а тут сразу два»

21:19
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после матча 10-го тура чемпионата России с «Рубином» (5:0).

— Испытываю замечательные эмоции, давно хотел забить гол, а тут сразу два, — сказал Сутормин в эфире «Матч Премьер». — Хорошо, что использовал свои моменты и помог победить команде с крупным счетом. Готовимся теперь к следующему матчу.

Воздушные поцелуи я отправлял жене, она моя посещает каждый матч, вдохновляет меня, большое спасибо ей, Семаку, всей команде. Не знаю, выйду ли в основе в следующем матче. Мое дело — доказывать на поле, а там решит тренер.

Зенит — Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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