Алексей Сафонов: «Чепчугов может дочке показать лавку ЦСКА: «Смотри, как отполирована, моя работа»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о неприятном опыте сотрудничества с бывшим вратарем ЦСКА Сергеем Чепчуговым.

— «Енисей» вылетает во второй дивизион, Чепчугова предлагают по всей России. Спроса нет. Была у нас команда в Риге, спартаковский Гена Морозов тренировал. Туда Чепчугова и засунули. Начал капризничать!

— Что случилось?

— Зарплату задерживали — так он: «Все, ухожу». Скидывали ему свои деньги, чтоб кушал нормально. Приезжал в Москву — у моего водителя дома жил. Помогали чем могли! Потом я «Сибирь» собирал, команда вышла в премьер-лигу, финал Кубка и Лигу Европы. Как раз Чепчугов играл, стал лучшим вратарем в ФНЛ. Поступает предложение от ЦСКА. Я отговаривал как мог: «Останься хотя бы на год здесь». Тут Чепчугов перестал отвечать на звонки.

— Оказавшись в ЦСКА?

— Запихнули его в ЦСКА другие агенты. Я футболистам частенько говорю: если тебя несут на руках, не спеши радоваться. Может, процессия следует на кладбище.

— Вы о чем?

— Чепчугов может дочке показать армейскую лавку: «Смотри, как отполирована. Моя работа, я здесь десять лет отсидел». Ему-то говорили — Акинфеев через полгода уйдет. А как только Чепчугов пришел, Акинфеев сразу новый пятилетний контракт с ЦСКА подписал. А наш Сережа просто угробил карьеру. (Юрий Голышак)

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