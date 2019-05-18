Алексей Миранчук: "Непонятно, что там за ситуация с Денисовым. Все переживают на эту тему"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что в команде обеспокоены ситуацией с Игорем Денисовым. Ранее сообщалось, что 35-летний футболист больше двух недель не выходил с клубом на связь.

По некоторым данным, Денисов после окончания сезона-2018/19 может покинуть "Локомотив". Его контракт с "Локо" рассчитан до лета 2020 года.

– Конечно, без Денисова непривычно, – сказал Миранчук в интервью "Чемпионату". – В остальном непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждем. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам все как есть.

Позвонить? У нас не настолько близкие отношения. Если бы он вернулся, можно бы было спросить, что случилось. Но звонить – нет. Честно говоря, не помню его последнюю тренировку. Кажется, он сыграл игру, потом была тренировка, на которой то ли травма, то ли еще что-то, и уже после этого он уехал. Но точно не помню. Перемен в его настроении не заметил. Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супер-веселым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой.

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