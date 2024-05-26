Миллер — о чемпионстве «Зенита»: «Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил питерский клуб с чемпионством.

— Это было невероятно!

Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное.

Скупые мужские слезы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.

Бог был с нами.

Это незабываемо, круто и очень трогательно.

Петербург — столица российского футбола!

«Зенит» — Чемпион! — цитирует Миллера пресс-служба «Зенита».

25 мая «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в последнем туре РПЛ и в шестой раз подряд стал чемпионом России.