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Городовой — о зарплате в «Факеле»: «Друг назвал меня дебилом, узнав, за какие деньги я играю в РПЛ»

Экс-вратарь «Факела» Городовой рассказал о зарплате в Воронеже
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Родины» Алексей Городовой рассказал, сколько зарабатывал во время игры за «Факел».

«Сколько получал? Скажу так: у моего друга во второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в РПЛ. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ. Зачем поехал в Воронеж? Пришел звонок из Воронежа. Надо было быстро думать, соглашаться или нет — у них было несколько кандидатов и мало времени. По деньгами, как я говорил, такой себе вариант, пришлось в несколько раз упасть. Но была мечта — дебютировать в Премьер-лиге. С «Факелом» был шанс выйти в РПЛ, поэтому согласился», — приводит слова Городового Sport24.

30-летний вратарь играл за воронежский клуб с января 2022 по июнь 2023 года. Вместе с командой он занял второе место в первой лиге-2021/22 и поднялся в РПЛ. Всего за «Факел» Городовой сыграл 24 матча, в которых пропустил 33 гола и 6 встреч провел на ноль.

Летом 2023 года вратарь стал игроком «Родины». Он провел за клуб в 9 матчей в ФНЛ, в которых пропустил 13 мячей. На его счету также 2 встречи на ноль. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Факел» на данный момент занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 9 турах.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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Ростов – Урал
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30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
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И К Ж
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