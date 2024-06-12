Точилин — о возможном переходе Смолова в «Краснодар»: «Хочет больше играть»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий бело-голубых Федор Смолов покинет клуб на правах свободного агента и подпишет контракт с «Краснодаром» до 2025 года.

«Видимо тут было обоюдное решение. «Динамо» хочет взять на эту позицию более молодого игрока для конкуренции с Тюкавиным. Федор же, несмотря на свой возраст, хочет больше играть. Поэтому он и возвращается в не чужой для себя «Краснодар», где он провел свою самую яркую часть игровой карьеры», — сказал Точилин «СЭ».

В минувшем сезоне Смолов провел за бело-голубых 34 игры во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

(Денис Сафронов)