Александр Селихов рассказал о своем футбольном будущем

Голкипер «Спартака» Александр Селихов в интервью Анне Соколовой для YouTube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал о дальнейших карьерных планах. Голкипер не играл за первую команду с марта 2019 года, а в нынешнем сезоне провел только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ.

— У вас есть мысли пойти играть в другую команду?

— Посмотрю до декабря, может быть, до мая, как будет складываться ситуация. Сейчас у меня адаптация к нагрузкам, нужно побольше времени. После четвертой операции я вышел в общую группу, мышцы были не готовы, и случился надрыв. Сейчас я только 1,5-2 месяца тренируюсь в общей группе. Конечно, хочется играть.