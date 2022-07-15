Владимир Федотов поделился мнением о возможной работе в сборной России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможной работе в сборной России. Он допустил, что может однажды возглавить национальную команду, однако на данный момент сосредоточен на команде.

«Конечно, такая оценка нашей возможной деятельности, если она вообще будет — это почёт и ответственность. Но я не люблю рассуждать в категории «возможно» и «если», в голове у меня только ЦСКА», — цитирует Федотова «Чемпионат».