Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:17

Владимир Федотов поделился мнением о возможной работе в сборной России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможной работе в сборной России. Он допустил, что может однажды возглавить национальную команду, однако на данный момент сосредоточен на команде.

«Конечно, такая оценка нашей возможной деятельности, если она вообще будет — это почёт и ответственность. Но я не люблю рассуждать в категории «возможно» и «если», в голове у меня только ЦСКА», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года, сменив на этом посту Алексея Березуцкого. По итогам сезона-2021/22 армейцы заняли 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Новый сезон РПЛ начнется в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит», а в субботу ЦСКА сыграет дома против «Урала».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4756109-vladimir-fedotov-vyskazalsya-o-vozmozhnoj-rabote-v-sbornoj-rossii.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
«Кто говорит, что с «Зенитом» выигрывал бы любой, просто завидуют Семаку». Газзаев объяснил, почему Семак – лучший тренер, а Березуцким надо было дать поработать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кутепова об уходе Каттани: «Спартак» потерял человека, который действительно знает футбол»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости