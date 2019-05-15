Александр Самедов: "Уровень чемпионата России падает последние пять лет"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью ТАСС выразил мнение, что уровень российской-премьер лиги (РПЛ) за последние пять лет неизменно снижается.

- Уровень чемпионата России падает уже последние лет пять, в этом меня никто не переубедит, - отметил Самедов. - Что же касается сборной, она обновилась после последнего чемпионата мира, сейчас в ней появляются молодые игроки. То, что я видел по играм в Лиге наций, по матчам с командами Бельгии и Казахстана, - я верю, что у национальной сборной с этим тренерским штабом, который гнет свою линию, все будет хорошо. Так что мой прогноз на будущее национальной сборной оптимистичен.

Помню, когда Кучук тренировал "Локомотив". Это вообще был потрясающий сезон, один из сильнейших в плане конкуренции в турнирной таблице, судьба чемпионства решилась в последнем туре.