Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» оценил возможности новичка красно-белых Соболева.

— Как думаете, сможет ли Соболев так же забивать в «Спартаке», как в «Крыльях»? Ведь тот же Смолов, дважды становившийся лучшим бомбардиром чемпионата, не заиграл в «Локо».

— Мне кажется, в сегодняшнем «Спартаке» у него есть все шансы. Именно в этом «Спартаке», который идет в середине таблицы показать себя ему будет гораздо легче. Если бы команда шла на первом месте, и у него в конкурентах были бы Луиз Адриану и Зе Луиш, то пришлось бы тяжело.

— Не придется ли тогда Тедеско перестраивать игру в атаке с акцентом на него?

— У парня есть сильные качества забивного форварда, в которых Тедеско разберется и поймет, как их использовать. Есть еще Понсе, Шюррле, но ставка, наверное, будет сделана именно на Соболева. (Александр Львов)

Александр Самедов — о «Спартаке» и Тедеско, полезных качествах Зобнина и Бакаева, уходе Глушакова и Еременко, будущем Кокорина и Мамаева, возвращении Акинфеева в сборную и силе Черчесова