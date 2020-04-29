Александр Радосавлевич: «Николич работал в командах, где от него ждали только первых мест»
07:05
Экс-игрок «Шинника» и «Ростова» Александр Радосавлевич информацию о возможном назначении главным тренером «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича.
— Мы с ним не знакомы, но я знаю, что Николич — хороший специалист, — цитируют «Известия» Радосавлевича. — Он работал в командах, где от него ждали только первых мест. Марко очень устойчив к стрессовым ситуациям. При этом он всегда хочет учиться и развиваться.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1005485/sevastian-terletckii/derzhi-marko-pochemu-iurii-semin-mozhet-poteriat-svoi-post-v-loko