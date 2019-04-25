На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Допрос подсудимого начал адвокат Прилипко:

- Что дальше?

- Помог встать Соловчуку. У меня было желание довести до машины, чтобы он побыстрее уехал. Мы шли вместе, компания поравнялась с нами.

- Шли именно к машинам?

- Там был проход между перил. Напротив своего автомобиля Соловчук вырвался из руки. Я думал, что конфликт может продолжиться, не хотел, чтобы его били. Я все же прорвался к нему, расставив руки. В какой-то момент он оскорбил меня нецензурно. Меня в тот момент это задело, не сдержался, нанес ему два удара в лицо.

- Удары могли причинить ему телесные повреждения?

- Думаю, нет. Если сильно бьют в челюсть, человек просто падает. Но он остался на ногах, так что я могу сделать вывод, что не причинил ничего.

- Был ли между вами сговор?

- Нет, конечно.

- Вы как оцениваете ситуацию?

- Никакого хулиганства не было. Не было сговора.

- Почему его ударили ребята, почему ударили вы?

- Это реакция на оскорбления.

- Ситуация с Соловчуком - случайное стечение обстоятельств?

- Конечно.

- Он уехал сам?

- Да.

- Что было далее?

- Поехали в "Кофеманию".

- Кто?

- Я, Павел, Кирилл, пара девушек. Мы сначала приехали не в ту "Кофеманию". Потом созвонились и приехали в нужную.

- Много народа было?

- По-моему, не очень. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале