Александр Медведев встретился с активными фанатами «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и ветеран, а также экс-капитан команды Алексей Игонин с активом фанатов команды, cообщило объединение фанатов петербургского клуба «Ландскрона» в Twitter.

Отмечается, что рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников — стороны подняли основные проблемы и обсудили возможные пути их решения. А также выразили взаимное желание придерживаться общих принципов взаимодействия клуба и фанатского движения ради сохранения и развития общей культуры боления.