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Александр Медведев встретился с активными фанатами «Зенита»

13:45
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и ветеран, а также экс-капитан команды Алексей Игонин с активом фанатов команды, cообщило объединение фанатов петербургского клуба «Ландскрона» в Twitter.

Отмечается, что рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников — стороны подняли основные проблемы и обсудили возможные пути их решения. А также выразили взаимное желание придерживаться общих принципов взаимодействия клуба и фанатского движения ради сохранения и развития общей культуры боления.

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