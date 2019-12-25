Александр Медведев встретился с активными фанатами «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и ветеран, а также экс-капитан команды Алексей Игонин с активом фанатов команды, cообщило объединение фанатов петербургского клуба «Ландскрона» в Twitter.
Отмечается, что рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников — стороны подняли основные проблемы и обсудили возможные пути их решения. А также выразили взаимное желание придерживаться общих принципов взаимодействия клуба и фанатского движения ради сохранения и развития общей культуры боления.
Состоялась встреча с руководством Клуба.— Ландскрона (@landscrona) December 25, 2019
Вчера в главном офисе сине-бело-голубых прошла запланированная встреча Генерального директора Александра Медведева с активом фанатов «Зенита». Также в мероприятии принял участие ветеран и экс-капитан команды — Алексей Игонин. pic.twitter.com/YHP6OTCSDn