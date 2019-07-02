Александр Медведев считает, что зарплаты футболистов в России должны быть в рублях

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал "СЭ" намерение владельца "Спартака" Леонида Федуна перевести всех игроков красно-белых на рублевые зарплаты.

– Владелец "Спартака" Леонид Федун сказал "СЭ", что начал перевод футболистов на рублевые контракты. В КХЛ при вас все зарплаты также были переведены в рубли. Будет ли это в "Зените"?

– Я считаю, правила выплаты заработной платы должны быть сформулированы в регламенте лиги. Поскольку мы играем в России, и выплаты должны быть закреплены в нашей валюте. Тем более, мы продолжаем сокращать количество легионеров в заявке. Зарплаты должны быть в рублях, и это – прерогатива премьер-лиги, а не отдельных клубов.

– То есть в "Зените", пока решения лиги не будет, зарплаты будут привязаны к иностранной валюте?

– Я не знаю, насколько это возможно сделать в рамках одного клуба без последствий. Будем изучать опыт "Спартака" по этому вопросу. (Александр Рогулев).

Полностью интервью Александра Медведева - здесь.