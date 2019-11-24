Александр Медведев считает, что фанаты, оскорблявшие Дзюбу, не имеют права посещать стадионы
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев призвал запретить посещать стадионы фанатам «Спартака», оскорблявших нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Во время матча 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) болельщики красно-белых скандировали нецензурные кричалки в адрес форварда. РПЛ начала проверку инцидента. Ранее фанаты также оскорбляли Дзюбу во время матча сборной России против Сан-Марино (5:0) в отборе Евро-2020.
— Эти люди не имеют права быть на наших стадионах, — цитирует «РИА Новости» Медведева. — Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые решают не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артему крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идет.