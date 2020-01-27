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Александр Медведев: «Кокорин? По нему не буду говорить, он в теннис не играет»

13:18
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy, отказался говорить на тему Александра Кокорина.

&laquo;Зальцбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 6:3. С&nbsp;мячом Александр Кокорин.Психолог: «Кокорину пора перестать считать себя особенным»

28-летний нападающий петербургской команды в ближайшее время должен отправиться в аренду в «Сочи».

— Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет, — сказал Медведев.

— А какая ситуация с Бауыржан Исламханом?

— Сейчас у команды выходной, в том числе и у него. Давайте дождемся выезда команды на сбор в Испанию, там все и узнаете. (Дмитрий Зимин)

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