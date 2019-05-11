10:21 | Футбол — РПЛ

Александр Мартынович: "У нас нет права на ошибку"

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Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России с "Енисеем". По его словам, соперник может доставить неприятности.

– Для нас сейчас нет никакой разницы – аутсайдер или лидер нам противостоит, – цитирует официальный Твиттер "Краснодара" Мартыновича. – Наша задача – в оставшихся трех матчах показать стопроцентный результат. У нас нет права на ошибку.

Енисей - Краснодар

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1127107605749432321?s=20

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