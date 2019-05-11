Александр Мартынович: "У нас нет права на ошибку"

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России с "Енисеем". По его словам, соперник может доставить неприятности.

– Для нас сейчас нет никакой разницы – аутсайдер или лидер нам противостоит, – цитирует официальный Твиттер "Краснодара" Мартыновича. – Наша задача – в оставшихся трех матчах показать стопроцентный результат. У нас нет права на ошибку.