Александр Максименко: «С какой песней ассоциируется «Спартак»? «Знаешь ли ты»

«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Голкипер красно-белых Александр Максименко назвал музыкальную ассоциацию для московского клуба.

— В детстве я болел за «Челси» и «Барселону». Тату? Никогда не задумывался о татуировках. Только футбол был в голове.

— Как вы справлялись со сложными периодами в своей карьере?

— У каждого футболиста были такие моменты, когда было тяжело и хотелось уйти из футбола. Тогда помогали семья, тренеры и близкие. Особенно это касается тренеров, потому что они должны сказать какие-то слова и поддержать тебя.

— С каким фильмом и песней ассоциируется у вас «Спартак»?

— Если фильм, то «Спартак». Песня... Наверное, «Знаешь ли ты» от МакSим.

Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Максименко провел 22 матча за «Спартак» и пропустил 22 гола.

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