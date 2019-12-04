Александр Максименко: «С какой песней ассоциируется «Спартак»? «Знаешь ли ты»
«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Голкипер красно-белых Александр Максименко назвал музыкальную ассоциацию для московского клуба.
— В детстве я болел за «Челси» и «Барселону». Тату? Никогда не задумывался о татуировках. Только футбол был в голове.
— Как вы справлялись со сложными периодами в своей карьере?
— У каждого футболиста были такие моменты, когда было тяжело и хотелось уйти из футбола. Тогда помогали семья, тренеры и близкие. Особенно это касается тренеров, потому что они должны сказать какие-то слова и поддержать тебя.
— С каким фильмом и песней ассоциируется у вас «Спартак»?
— Если фильм, то «Спартак». Песня... Наверное, «Знаешь ли ты» от МакSим.
Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Максименко провел 22 матча за «Спартак» и пропустил 22 гола.
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