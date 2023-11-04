Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:39

Максименко — о турнирном положении «Спартака»: «Мы уже ничего не сможем поменять»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о положении красно-белых в турнирной таблице РПЛ.

«Турнирное положение? Мы двигаемся от игры к игре. Где-то получается, местами — нет. Но как есть. Мы уже ничего не сможем поменять. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там», — приводит слова Максименко Sport24.

«Спартак» с 20 очками занимает шестое место в чемпионате России. В 14-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Локомотива».

Источник: Sport24
Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
4
3
Читайте также
Русские изобрели регби и конное поло без мяча. Что могло бы войти в программу нашей Олимпиады
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Зенит» обыграл «Балтику» — 2:0. Онлайн-трансляция матча
«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ
«Балтика» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей
«Балтика» — «Зенит»: Сергеев забил пяткой и открыл счет
Оласа — о конкурентах «Краснодара»: «Есть несколько команд, способных бороться за высокие места»
Кудряшов из-за перелома скуловой кости пропустит около трех недель
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей

Источник: «Ахмат» предложил Тодоровичу новый трехлетний контракт
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
7
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
8
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости