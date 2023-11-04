Максименко — о турнирном положении «Спартака»: «Мы уже ничего не сможем поменять»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о положении красно-белых в турнирной таблице РПЛ.

«Турнирное положение? Мы двигаемся от игры к игре. Где-то получается, местами — нет. Но как есть. Мы уже ничего не сможем поменять. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там», — приводит слова Максименко Sport24.

«Спартак» с 20 очками занимает шестое место в чемпионате России. В 14-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Локомотива».