Ломовицкий: «Интересно когда-нибудь поработать под руководством Бердыева»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы поработать под руководством Курбана Бердыева.

— Кто лучший тренер в России прямо сейчас?

— Не работал с Бердыевым, но слышал о нем позитивные отзывы от ребят.

Мелкадзе как-то выкладывал в сторис фото с Курбаном Бекиевичем и подписью: «Первые 50 процентов знаний в футболе получил за 20 лет карьеры, другие 50 процентов — за 10 дней работы с Бердыевым».

Пантелеев, когда был в «Рубине», тоже поражался, насколько у этого тренера детализирована работа над тактикой. Мне тоже было бы интересно когда-нибудь поработать под его руководством.

Курбан Бердыев в декабре 2022 года возглавил «Сочи».