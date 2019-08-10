Александр Кокорин: "Я обязан руководству "Зенита"

Нападающий Александр Кокорин заявил, что обязан руководству футбольного клуба "Зенит" и готов выступать за клуб бесплатно. В субботу команда заключенных ИК-4 "Золотой лев", в составе которой играли Кокорин и Павел Мамаев, со счетом 4:2 в товарищеском матче обыграла "Салют". Встреча проходила в формате 5 на 5 на мини-футбольном поле исправительной колонии в Алексеевке (Белгородская область).

– "Зенит" подписал Малкома. Знаете?

– Мы смотрели матч "Зенита" с "Краснодаром". Тут есть ребята, которые в курсе всего, что происходит в футболе. Если мы что-то упускаем, они нам подсказывают.

– Вы готовы к тому, что "Зенит" вам сильно сократит зарплату?

– За "Зенит" готов играть бесплатно и завершить там карьеру, учитывая, как там ко мне относятся.

Может быть, громко сказано, но в СИЗО мне пришло около 5-6 тысяч писем. И половина – из Питера. У руководства ко мне такое отношение... Я обязан именно им. Нет такого, что я обязательно вернуться в "Зенит". Но как они (руководство "Зенита". – Прим. "СЭ") скажут, так и будет.

– Сможете в марте играть?

– Посмотрим, как будет. Пока не могу сказать. Все зависит от "Зенита". Я обязан "Зениту". Но как там скажут, так и будет. Я сейчас свободный агент.

Кокорин перешел в "Зенит" в начале 2016 года. Контракт игрока с петербургским клубом истек 30 июня этого года. (Илья Андреев)