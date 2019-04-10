Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее сообщалось, что 28-летний форвард испытывает проблемы с ногой.

В начале февраля адвокаты Кокорина заявили, что тот может стать инвалидом, поскольку не может проходить в СИЗО квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

– Как нога?

– Жить будем. Надеюсь

– Как жена отреагировала? Дарья не обидится?

– А что она узнала? Все вчера сказали. Или что она лесбиянка? А вы думаете все узнали только вчера? Только вы вчера узнали то, что полгода назад было. Вы только пишите кто в чем одет был. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live