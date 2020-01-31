Нападающий Александр Кокорин в эфире программы «Фетисов» рассказал о своем возвращении в «Зенит».

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

— Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что обсуждал с тобой аренду заранее. Он был удивлён, что тебя удивили новости об этом. Как прокомментируешь его слова?

— Был ли у меня разговор с Ротенбергов по поводу чего?

— Перехода в Сочи на правах аренды. Заранее.

— Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить.