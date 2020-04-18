Александр Кокорин: «Не буду рассказывать, в каких сложных условиях занимался. Дома все проще»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин отметил, что сейчас в режиме самоизоляции ему заниматься комфортнее, чем во время тюремного заключения.

29-летний форвард отбыл срок за две драки в центре столицы в октябре 2018 года.

— В «Сочи» очень хороший коллектив. Многих знал, много молодых. Все отзывчивые. Много мероприятий, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Я понимал, что в плане адаптации не будет проблем. Практически всех знал. Так что сразу в работу и все.

Не буду рассказывать, какой я крутой и как я в сложных условиях занимался. Видишь, мы не зря это делали. Даже в кошмарных условиях находили выход из ситуации и занимались. Так что в комфортных условиях дома все еще проще.