Александр Кокорин: «Мое будущее зависит только от меня»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем будущем, а также поделился впечатлениями от тренировок в составе «Зенита-2».

— Все молодцы, стараются. Насколько я понимаю, здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде, — цитирует Кокорина bobscoccer.ru. - Понятно, что им тяжеловато — они играют под большими нагрузками, быстрее привыкают только те, кто постарше. Мне в первые дни тоже было непросто, но ничего, втянулся, так что и ребята привыкнут. Собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол.

— Мне показалось, вы очень легко нашли взаимопонимание с партнерами в игре с «Гремиу».

— Мы привыкаем друг к другу, наигрываем связи. Хорошо, что выиграли, настроение было хорошее.

— По ходу игры вы сменили три амплуа. Где чувствовали себя наиболее комфортно?

— Конечно, удобнее всего играть ближе к чужим воротам, но я понимаю, что тренерский штаб преследует свои цели, смотрят ребят, поэтому меня и попросили играть на нескольких позициях.

— Здоровье в порядке? Ничего не беспокоит?

— Нет, абсолютно все хорошо.

— Скажите, от кого сейчас зависит ваше будущее?

— Только от меня.

— Ни от чего и ни от кого другого?

— Да, именно так.

Ранее появлялась информация, что Кокорин ведет переговоры с калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином».