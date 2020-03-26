Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

— Мы с ним хорошо дружим, в последнее время часто общались, — цитирует Кокорина официальный сайт РПЛ. — Было приятно оказаться в этой номинации вместе с ним в первый же месяц после возобновления чемпионата. Я голосовал за него как друг.

— Вы с Сердаром периодически обмениваетесь подколами в соцсетях. С чего у вас это началось?

— Я сразу с ним подружился, когда познакомились, видел, что он поддерживал меня в соцсетях. У нас ним много общих знакомых. Слышал, что Сердар — хороший парень, но никогда с ним не пересекался. У нас много общего, постоянно общались на сборах — свободного времени было предостаточно.

— Какие интересы у вас сходятся?

— Он жил один в Петербурге, а мы любили после тренировок поехать куда-нибудь покушать, кино посмотреть. Сердар все понимает, хотя я был удивлен, что он на русском разговаривает. А интересы — как у всех: вещи, машины, компьютерные игры. Он в Battleground часто играет на телефоне. Единственное наше разногласие — Азмун сильно любит лошадей. У него их куча в Иране. Я не понимал, откуда у него к ним такая любовь.

— На эту тему шутили?

— Нет, но подкалывали на разные темы. Вот одел его, постриг — сейчас выглядит очень хорошо. Он мне как младший брат, поэтому так следил за ним.