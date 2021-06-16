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Александр Кержаков станет главным тренером «Нижнего Новгорода»

12:48
Александр Кержаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кержаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александр Кержаков возглавит «Нижний Новгород», сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По информации источника, завтра 38-летний специалист подпишет контракт с клубом.

Предыдущим клубом Кержакова была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/387

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Иван Торопцев все материалы автора
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