Александр Кержаков станет главным тренером «Нижнего Новгорода»

Александр Кержаков возглавит «Нижний Новгород», сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По информации источника, завтра 38-летний специалист подпишет контракт с клубом.

Предыдущим клубом Кержакова была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.