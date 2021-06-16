Александр Кержаков станет главным тренером «Нижнего Новгорода»
12:48
Александр Кержаков возглавит «Нижний Новгород», сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
По информации источника, завтра 38-летний специалист подпишет контракт с клубом.
Предыдущим клубом Кержакова была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.
«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.
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