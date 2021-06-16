«Ротор» арендовал вратаря «Ростова» Рудакова
12:35
«Ротор» арендовал вратаря «Ростова» Максима Рудакова.
25-летний россиянин проведет сезон-2021/22 в клубе из Волгограда.
Максим Рудаков проведет сезон в «Роторе»— Football Club Rostov (@rostovfc) June 16, 2021
Между «Ростовом» и «Ротором» достигнуто соглашение по аренде вратаря.
Максим присоединился к нашему клубу в 2020-м году.
Желаем удачного сезона! pic.twitter.com/waBdAoVJ5Y
Рудаков выступает за «Ростов» с февраля 2020 года, за это время он принял участие в одном матче команды — в игре 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 против «Краснодара» (1:3).
«Ротор» занял 15-е место по итогам минувшего сезона в РПЛ и вылетел в ФНЛ.
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