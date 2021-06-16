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«Ротор» арендовал вратаря «Ростова» Рудакова

12:35
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«Ротор» арендовал вратаря «Ростова» Максима Рудакова.

25-летний россиянин проведет сезон-2021/22 в клубе из Волгограда.

Рудаков выступает за «Ростов» с февраля 2020 года, за это время он принял участие в одном матче команды — в игре 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 против «Краснодара» (1:3).

«Ротор» занял 15-е место по итогам минувшего сезона в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

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Иван Торопцев все материалы автора
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