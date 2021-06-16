«Ротор» арендовал вратаря «Ростова» Рудакова

«Ротор» арендовал вратаря «Ростова» Максима Рудакова.

25-летний россиянин проведет сезон-2021/22 в клубе из Волгограда.

Максим Рудаков проведет сезон в «Роторе»



Между «Ростовом» и «Ротором» достигнуто соглашение по аренде вратаря.



Максим присоединился к нашему клубу в 2020-м году.



Желаем удачного сезона! pic.twitter.com/waBdAoVJ5Y — Football Club Rostov (@rostovfc) June 16, 2021

Рудаков выступает за «Ростов» с февраля 2020 года, за это время он принял участие в одном матче команды — в игре 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 против «Краснодара» (1:3).

«Ротор» занял 15-е место по итогам минувшего сезона в РПЛ и вылетел в ФНЛ.