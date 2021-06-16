Слуцкий о сборах «Рубина»: «Ждем Кварацхелию»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о первой тренировке команды после отпуска.
«Все собрались, все соскучились, прекрасная погода, прекрасные поля, все хорошо. В первые дни всегда все проходит с большим энтузиазмом. У нас чуть более поздний доезд тех игроков, которые или сейчас еще находятся в расположении сборной, или были в расположении сборных — такие, как Уремович, Самошников. Вся команда в полном составе соберется к 20 июня. Сегодня у нас есть 90 процентов состава, естественно, все приступили к тренировкам. Ждем ли Хвичу Кварацхелию? Да, конечно», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
Ранее издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, претендующих на награду Golden Boy. Кварацхелия — единственный претендент на приз из РПЛ.
В минувшем сезоне 20-летний хавбек провел в РПЛ 23 матча, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Концовку чемпионата он пропустил из-за травмы.
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-v-polnom-sostave-soberemsya-k-20-mu-iyunya
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