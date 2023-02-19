Александр Кержаков сравнил уровень футболистов в чемпионатах России и Кипра

Главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков считает, что индивидуальное техническое оснащение футболистов чемпионата Кипра не хуже, чем в РПЛ.

«Мне не хотелось бы сравнивать [уровни чемпионатов России и Кипра], но хочу сказать, что индивидуальный уровень футболистов здесь на хорошем среднем уровне, не хуже, чем в РПЛ. Да, есть разные отличия, ментальность, еще какие-то моменты, но это опять-таки то, что я вижу сейчас.

Может, картина в будущем немного изменится для меня, но то, что я анализировал здесь: те матчи, которые смотрел на стадионе, те игры, которые видел по телевизору, работая сейчас с ребятами каждый день, хочу отметить, что уровень оснащенности, индивидуальных технических навыков хороший», — приводит ТАСС слова Кержакова.

8 февраля пресс-служба «Кармиотиссы» объявила о назначении россиянина Кержакова на пост главного тренера команды.