Адвокат Добровинский: «Что касается ситуации с Варелой, то это отвратительно»
Болельщик «Динамо», адвокат Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» раскритиковал защитника Гильермо Варелу, который без предупреждения покинул московский клуб.
«После того, что произошло с Варелой, думаю, будут искать еще одного игрока. Чувствую, что еще кого-то подкупят.
Что касается ситуации с Варелой, то это отвратительно. Мы говорили, что на южноамериканцев можно рассчитывать. Наверное, нет. Нельзя рассчитывать ни на кого. Можно рассчитывать на человека, а не на национальность.
Я слышал, что Варела уже улетел из Москвы. В любом случае, после того, как он уехал из команды, как с ним можно что-то подписывать? Мне кажется, руководство и тренер должны решать, что с ним делать, если вернется. Я бы хотел, чтобы он вернулся, посыпал голову пеплом и так далее.
Я сегодня познакомился с новобранцем Фернандесом, очень симпатичный парень. Мы говорили через его агента. Очень коммуникабельный парень. Это хорошо, потому что в команду надо влиться. Мне понравилось его отношение и он как человек. Хочет показать себя», — сказал Добровинский «СЭ».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0