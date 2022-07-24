Адвокат Добровинский: «Что касается ситуации с Варелой, то это отвратительно»

Болельщик «Динамо», адвокат Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» раскритиковал защитника Гильермо Варелу, который без предупреждения покинул московский клуб.

«После того, что произошло с Варелой, думаю, будут искать еще одного игрока. Чувствую, что еще кого-то подкупят.

Что касается ситуации с Варелой, то это отвратительно. Мы говорили, что на южноамериканцев можно рассчитывать. Наверное, нет. Нельзя рассчитывать ни на кого. Можно рассчитывать на человека, а не на национальность.

Я слышал, что Варела уже улетел из Москвы. В любом случае, после того, как он уехал из команды, как с ним можно что-то подписывать? Мне кажется, руководство и тренер должны решать, что с ним делать, если вернется. Я бы хотел, чтобы он вернулся, посыпал голову пеплом и так далее.

Я сегодня познакомился с новобранцем Фернандесом, очень симпатичный парень. Мы говорили через его агента. Очень коммуникабельный парень. Это хорошо, потому что в команду надо влиться. Мне понравилось его отношение и он как человек. Хочет показать себя», — сказал Добровинский «СЭ».