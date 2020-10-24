Александр Хацкевич: «Ротор» 16 лет не играл в премьер-лиге, город и болельщики ждали этой победы"

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о первой победе команды в сезоне. В 12-м туре РПЛ волгоградцы в Москве обыграли «Локомотив» (2:1).

— Конечно, полоса неудач затянулась, — сказал Хацкевич. — Если вернуться к прошлым играм, то мы не всегда заслуживали поражения. Например, в последней игре с «Тамбовом», когда мы владели преимуществом. «Ротор» 16 лет не играл в премьер-лиге, город и болельщики ждали этой победы. Могу только сказать слова благодарности команде и нашим болельщикам. Нужно набраться терпения. Понятно, что на равных мы не можем играть с «Локомотивом», где-то пришлось отдать инициативу. (Олег Кошелев)