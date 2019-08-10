Александр Григорян: "Впервые в карьере говорю, что горжусь своей командой"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян похвалил своих подопечных за игру в матче 5-го тура РПЛ против "Оренбурга". Тамбовский клуб вел 2:0, но дважды пропустил и сыграл вничью 2:2.

- Мы провели игру на пределе возможностей. Нам не повезло, что Кулик рано сломался, - сказал Григорян в эфире "Матч премьер". - Погодные условия, искусственное покрытие плюс "Оренбург" готов хорошо функционально. Плюс удаление Чуперки. Конечно, мы подсели.

Но за 70 минут можно гордиться командой. Наверное, я впервые за свою тренерскую карьеру говорю такое о своей команде.

Я впервые в карьере сыграл схему с тремя защитниками. Наша тактика сработала, просто не хватило сил.