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Фильцов: «Помазун и Максименко — два примерно одинаковых голкипера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов прокомментировал переход голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

«Время покажет, сильнее Помазун Максименко или нет. По мне, это два примерно одинаковых голкипера. Максименко давно себя зарекомендовал в «Спартаке». Он уже длительное время так играет. Помазун — качественный вратарь, который не побоялся уйти в «Урал» для игровой практики. Несколько сезонов добротно отыграл.

Хочу сказать, что там ему было сложнее. Все-таки в «Урале» качество игроков отличается от «Спартака» и давления, моментов у ворот больше возникает. У «Спартака» другой состав, опасных моментов будет меньше у ворот. Думаю, поэтому он привлёк внимание к себе — своей работой.

Хорошая боевая единица для конкуренции и игры. В общем, хороший переход. Наверное, сейчас он немного не в тех кондициях. Давно не было командных тренировок, поэтому нужно время. Сейчас сборы и игры, поэтому вкатится», — цитирует Legalbet Фильцова.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Илья Помазун
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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Динамо Мх – Локомотив
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Зенит – ЦСКА
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