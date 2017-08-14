Александр Ерохин: "В "Зените" сложилась комфортная, рабочая атмосфера"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, перешедший этим летом в клуб из "Ростова", отметил, что у каждого футболиста своя судьба. По его словам, несмотря на большую конкуренцию, он стремится доказывать, что достоин выходить в стартовом составе команды.

- Александр, вы перешли в команду этим летом и смогли завоевать место в стартовом составе, но ваши партнеры по "Ростову" - Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Денис Терентьев - пока получают мало игровой практики. Что думаете по этому поводу?

- У каждого свой футбольный путь, своя судьба, - цитирует bobsoccer Ерохина. - Я могу говорить только за себя и не должен рассуждать о партнерах. Я полностью выкладываюсь на тренировках и играх и постоянно стремлюсь доказать, что достоин играть в стартовом составе.

- На данный момент в "Зените" есть четыре аргентинца и, скорее всего, придут еще двое. Как, на ваш взгляд, не допустить деления на ярко выраженные круги общения и оставаться одной единой командой?

- У нас комфортная, рабочая атмосфера, все с пониманием воспринимают требования тренерского штаба. У всех футболистов хорошее взаимопонимание, никаких проблем нет.

- "Зенит" в этом сезоне играет в трех турнирах, выиграть все три будет не просто, скорее очень сложно, а какой из этих турниров для вас самый важный?

- На самом деле мы не можем делить соревнования по приоритету. Все ребята в каждой игре выходят на футбольное поле с одной целью – победить. В составе "Зенита" много квалифицированных игроков, поэтому в любой момент без потери качества тренеры могут заменить тех, кто устал или получил повреждение. Так что будем изо всех сил бороться в каждом турнире – как в России, так и в Европе.