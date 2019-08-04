Александр Ерохин: "Мы поддержали Дугласа, он не виноват в этом мяче"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1). Питерцы впервые в сезоне потеряли очки.

– Все хорошо, – цитирует официальный сайт "Зенита" Ерохина. – Сколько тренер отвел, столько я и сыграл. Конечно, хотелось победить дома. Однако, учитывая то, как складывалась игра, хорошо, что смогли отыграться.



Гол в наши ворота – это несчастный случай. Мы поддержали Дугласа, он не виноват в этом мяче. В плюс команде то, что мы сумели отыграться и создать еще моменты.

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