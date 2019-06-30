Александр Ерохин: "К старту сезона полностью готов"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин​ в интервью "СЭ" рассказал о кино, музыке, песнях под гитару и шутках в раздевалке.

– Как ваше здоровье? Недавно вы получили травму головы. Выглядело жестко.

– Все хорошо. Швы сняли в конце сбора. Да я уже на следующий день после этого тренировался, к старту сезона полностью готов.

– Вы теперь чемпион России. В какой момент поняли, что не упустите титул?

– Даже в конце сезона не концентрировались на этом, потому что подобные мысли расслабляют. Да вы и сами видели, что все выкладывались на сто процентов даже после победы в чемпионате – во встречах с ЦСКА, "Ростовом" и "Енисеем". Ну а время отметить успех у нас было – и в команде, и с болельщиками, и со всем городом.

– Во время матча "Локомотива" с "Арсеналом", результат которого сделал "Зенит" чемпионом, вы находились дома. А после финального свистка?

– Я поехал не в аэропорт, а на спонтанный командный ужин. Все же произошло внезапно – "Зенит" вообще в полете находился, когда закончилась игра в Туле. Никто не ожидал, что так много болельщиков встретит в "Пулково". (Гоша Чернов)

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