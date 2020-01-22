Александр Ермакович: «Шкурин и Караев производят приятное впечатление на сборах ЦСКА»

Тренер ЦСКА Александр Ермакович рассказал о подготовке клуба ко второй части сезона на сборах в Испании. Накануне команде пришлось скорректировать планы из-за погодных условий.

— Уверен, что мы выполним все, что наметили, — цитирует официальный сайт ЦСКА Ермаковича. — От погоды никто не застрахован. Сделали небольшую поправочку, но никаких проблем в этом нет.

— В случае повторения вчерашних погодных аномалий как выходили бы из ситуации?

— В любом случае дали бы ребятам нагрузку. Либо бежали бы в дождь, либо занимались в тренажерном зале. На примете есть и еще один тренажерный зал, где есть беговые дорожки, эллипсы. Есть возможность дать нагрузку, адекватную той, что была бы на поле.

— Ваш тренерский взгляд на то, как проходит первый сбор.

— Все по плану. Никаких проблем нет, ребята радуют, работают с хорошим настроением. Никто не выпадает из-за травм, есть какие-то микроповреждения, но не серьезные. Надеемся, и дальше все будет хорошо у них со здоровьем, и погодные условия тоже будут подходящими. Главная задача — качественно подготовиться к сезону.

— Как оцените новых парней — Илью Шкурина и Давида Караева, находящегося на просмотре? Еще, конечно, интересно, как справляются с нагрузками самые молодые.

— И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление. Забивают голы, хорошо работают. Пока мы довольны ими, посмотрим, как будет дальше. И Костя Марадишвили, и Вадим Карпов, и Максим Елеев тоже проводят качественный сбор, им надо отдать должное. Не делают себе никаких поблажек, более того, например, на кроссовой нагрузке они показывают трудолюбие и всегда стараются быть впереди.