Александр Егоров рассказал о подготовке судей для работы ВАР

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, что в данный момент группа судей готовится к лицензированию для работы с ВАР.

— Сейчас у нас проходит заключительный этап подготовки к лицензированию группы арбитров для работы с ВАР, — начал Егоров. — Судьи находятся в Сочи, работают и учатся на матчах юношеского турнира. По сути, это сбор. Нам нужно, чтобы новые арбитры получили сертификаты для работы с ВАР. Ведем работу, чтобы на каждом матче мог присутствовать ВАР.

— Собираетесь ли во время перерыва на матчи национальных команд провести сбор для всех судей, не только тех, кто работает с ВАР?

— Нет, мы сейчас делаем упор на ВАР. Да и в принципе, основная масса судей занята в Сочи, еще впереди два тура ФНЛ, кто-то отработает там. Собрать всех не получится, потому что кто-то работает с ВАР, кто-то — нет. Собирать по половине от общего количества нет смысла. (Иван Торопцев)

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