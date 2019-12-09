Александр Егоров: «На февраль у судей запланированы сборы, разберем ошибки осенней части сезона»
9 декабря 2019, 14:42
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что в феврале российские судьи проведут сборы, на которых разберут ошибки осенней части сезона-2019/20.
— Предварительно у нас на февраль назначен сбор в Турции, подготовим материалы и разберем с судьями все спорные эпизоды осенней части сезона, — сказал Егоров. — Будем обсуждать, как минимизировать ошибки, в том числе, речь и о задержках во время использования ВАР. Необязательно бегать к монитору каждый раз. (Иван Торопцев)
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