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Александр Егоров: «Москалев получит назначение на матч, когда будет готов»

14:32
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, что арбитр Владимир Москалев, не получавший назначений на матчи после 1-го тура чемпионата России (его бригада обслуживала встречу «Спартак» — «Сочи» (1:0), готовится к возвращению к работе.

— Владимир Москалев достаточно давно не судит матчи? С чем это связано, чем он сейчас занят? — вопрос Егорову.

— Он готовится, — ответил глава судейского комитета.

— Значит, он может вскоре получить назначение? Если да, то когда? В этом календарном году, или уже в следующем?

— Не могу ответить. Позвоните сейчас, например, Тедеско и спросите, кого он поставит в состав на следующий матч. Он вам, скорее всего, тоже не ответит. Москалев готовится, как будет готов — получит назначение. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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