Александр Егоров: «Мне звонили из «Ростова», объясняли свою позицию»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, что общался с руководством «Ростова» после их матча 17-го тура с «Динамо» (1:2).

— Мне звонили из «Ростова», понятно, что, когда команде ставят два пенальти, страсти накаляются, есть вопросы, — сказал Егоров. — Люди позвонили, объяснили свою позицию. Они не хотят, чтобы им ставили такие пенальти, а я объясняю, что есть правила. Это нормально, пообщаться, поговорить, это нормально. (Иван Торопцев)

Не ВАР, а ВОР. Егоров — о втором пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо»