Александр Егоров: «Ассистент арбитра Казарцева ошибся, нужно было перебивать пенальти в ворота «Динамо»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил решение главного арбитра матча 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (2:1) Василия Казарцева назначить 11-метровый удар в ворота гостей на 87-й минуте встречи. После консультаций с видеосассистентами Казарцев определил нарушение со стороны полузащитника ростовчан Матиаса Норманна в единоборстве с форвардом бело-голубых Максимилианом Филиппом. Также Егоров заявил, что пенальти в ворота «Динамо» на 90+9-й минуте следовало перебить.

— По мнению департамента, все 11-метровые назначены правильно, — сказал Егоров. — Что касается процедуры перебития пенальти... В некоторых СМИ фигурировала фотография Шунина, которая не является корректной, поскольку нам не совсем понятно, где находится мяч. Мы много смотрели эпизод, не буду утверждать, что Шунин стоит на линии. По ощущениям, одна его нога не касается линии. Если так, то, соответственно, ассистент должен был дать команду перебить 11-метровый. Я разговаривал с ассистентом, он сказал, что вратарь немного сошел с линии. Он должен был в этой ситуации показать, что следовало перебить пенальти.

— Почему этого не последовало?

— Значит, он допустил ошибку.

— Может ли ВАР вмешиваться в данном эпизоде?

— Нет, здесь вся ответственность лежит на ассистенте. (Иван Торопцев)

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