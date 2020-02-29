Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает неприятным ситуацию, когда болельщики разных команд РПЛ во время игр 19-го тура РПЛ покидали трибуны стадионов.

Это было сделано в рамках акции протеста против задержаний фанатов «Спартака» в начале декабря 2019-го в Санкт-Петербурге.

— Давайте не будем драматизировать ситуацию, — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ». — То, что произошло, неприятно, но я не вижу фундаментальных противоречий между болельщиками и нашими правоохранительными структурами. Так сложились обстоятельства, надеюсь, мы будем дальше смотреть вперед. Я говорю о матчах сборной. Мы отвечаем за эти матчи. За чемпионат России отвечает РПЛ, но мы не отошли в сторону. Наша задача — поднять уровень посещаемости на трибунах, но с другой стороны — сделать комфортным посещение матчей.