Александр Дюков: «Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ все-таки лучше, чем в принципе его отсутствие»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что УЕФА разослал рекомендации с советом постараться доиграть клубные турниры после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад. Все футбольные соревнования в России остановлены с 17 марта по 31 мая.

— Позиция УЕФА в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры и национальные первенства, — цитирует Дюкова «Коммерсант». — Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы все-таки доиграть чемпионат. На это будет три летних месяца. Как и когда именно — зависит от эпидемиологической обстановки. Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями, потому что футбол прежде всего для болельщиков. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей. Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ все-таки лучше, чем в принципе его отсутствие. Что касается КХЛ и Единой лиги ВТБ, у них ситуация несколько иная, они меньше зависят от общеевропейских турниров.

— Рассматривался вариант возобновления чемпионата на первой неделе июня. Верно ли это?

— Такой сценарий рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным.

— Пересматриваются ли контракты с партнерами РФС?

— Конечно, ситуация заставляет нас корректировать спонсорские соглашения. Но в первую очередь — с точки зрения рекламного инвентаря. Нужно больше работать в digital, создавать новый контент в отсутствие матчей. Пока ни один из наших партнеров не собирается прекращать сотрудничество, все они уверены в перспективах футбола.

После 22 туров таблицу чемпионата России возглавляет петербургский «Зенит», набравший 50 очков. Ближайшие преследователи — московский «Локомотив» и «Краснодар» — отстают от команды Сергея Семака на девять баллов.