Александр Анюков: "Не знаю, кто сказал, что я закончил карьеру"

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков провел первую тренировку в составе родного клуба после возвращения. Футболист защищал цвета основной команды "Крыльев" с 2000 по 2005 год, после чего перешел в "Зенит", где играл до этого лета.

– Я рад вернуться в "Крылья", домой. Рад вернуться и опять играть, - цитирует официальный сайт самарцев Анюкова. - Дальше, как говорится, жизнь покажет. Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации. Руководство "Крыльев" предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился. Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли – все говорили о Миодраге только хорошее. Первая тренировка сегодня прошла нормально. В принципе, в "Зените" работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100 процентов, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать.

Самое яркое воспоминание о "Крыльях" – это, конечно, дебют в команде. Также все помнят 2004-й год. Вспоминаю и юношеский футбол, как двигался вперед – приятные воспоминания.